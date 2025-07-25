Mucur Yüklü TIR ile Çarpışan Hafif Ticari Araçta Feci Kaza: 1 Ölü

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde mucur yüklü TIR'ın hafif ticari araçla çarpışması sonucu 66 yaşındaki Ramazan Özçelik hayatını kaybetti. Kaza, D-400 yolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi.

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde mucur yüklü TIR'ın hafif ticari araçla çarpıştığı kazada Ramazan Özçelik (66) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'nde meydana geldi. Alanya'dan Manavgat istikametine gitmekte olan Halil Mercan idaresindeki 07 LML 14 plakalı mucur yüklü TIR, D-400 yolu Çavuşköy ışıklı kavşağından geçmekte olan Ramazan Özçelik idaresindeki 07 BTY 016 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık görevlileri, ticari hafif araç sürücüsü Ramazan Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber- kamera: Ömer KARÇA/MANAVGAT,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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