Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye'de bulunan MUÇEV Marina'nın büyütülmesi için yapılmak istenen 'imar plan değişikliği' askıya çıkarıldı. Marmaris Kent Konseyi ve bölge halkı, 'imar plan değişikliğinin' geri çekilmesi için dilekçe verdi.

ESMA TURAN

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Selimiye'de bulunan MUÇEV Marina'nın büyütülmesi için yapılmak istenen "imar plan değişikliği" askıya çıkarıldı. Marmaris Kent Konseyi ve bölge halkı, "imar plan değişikliğinin" geri çekilmesi için dilekçe verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmaris'in Selimiye Mahallesi'nde Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm ve Ticaret Limited Şirketine ait marinanın büyütülmesi için yapılmak istenen imar plan değişikliğini 30 Mayıs'ta askıya çıkardı. Köy kimliğini kaybetmeden ve butik otelcilik şeklinde hizmet verdiği için turizmin cazibe merkezlerinden olan Selimiye Köyü sakinleri, MUÇEV Marina'nın büyütülmesi sonucu nüfus ve denizel/karasal alanda trafik yoğunluğunun artması, doğanın hızla yeni kirletici faktörlere maruz kalacağını öne sürerek duruma tepki gösterdi.

Marmaris Kent Konseyi ve Selimiye Köyü Muhtarı Ahmet Coşkun, 100'e yakın itiraz dilekçesini dün Marmaris Çevre Şube Müdürlüğü'ne teslim etti. Marmaris Kent Konseyi'nden yapılan yazılı basın açıklamasında, "İmza atıcıların yerelin görüşüne başvurmadan, yaşam alanlarına müdahalenin halkta karşılığının olmayacağını bir kez daha göreceğini umut ediyoruz. Son dönemlerde 'imar plan değişikliklerinin' kişisel fayda yaratmaya hizmet eder hale gelmesini, parsele özel değişiklik yapma alışkanlığının gelişmesini endişe ile karşılıyor ve reddediyoruz. Konunun her anlamda takipçisi olacağımızı, Selimiyeliler ile birlikte yaşam alanlarını, yurttaşlarımızın aşını, işini korumaya devam edeceğimizi duyururuz" denildi.