Muazzez Abacı'nın Vefatı Üzerine Taziye Mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden, duyguyu ve zarafeti her notada yaşatan, yorumunun gücüyle gönüllere dokunan Muazzez Abacı'nın vefatından büyük bir üzüntü duydum. Değerli Devlet Sanatçısı Sayın Abacı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.