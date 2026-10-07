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MSÜ'nün 2026-2027 eğitim yılı açılış töreni İstanbul'da yapıldı; Bakan Güler katıldı

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MSÜ'nün 2026-2027 eğitim yılı açılış töreni İstanbul'da yapıldı; Bakan Güler katıldı
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. İstanbul'daki törende Güler'e Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, kuvvet komutanları ve MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu eşlik etti.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin (MSÜ) 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan göre, Bakan Yaşar Güler, Milli Savunma Üniversitesi'nin 2026-2027 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı.

İstanbul'daki törende, Bakan Güler'in beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Rafet Dalkıran, Bakan Yardımcıları Bilal Durdalı ve Musa Heybet ile MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu yer aldı.

Kaynak: ANKA
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