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MSÜ Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi

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Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma alma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi. Törende, 590 astsubay çavuş diplomalarını aldı.

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'nda diploma alma ve sancak devir teslim töreni düzenlendi.

Gaziemir'deki Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde 590 astsubay çavuş için gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da katıldığı programda Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in mesajı okundu.

Açılış konuşmasını yapan Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu Komutanı Albay İlker Başgöz, diploma alan öğrencilere okula başlarken ettikleri yeminin hayat boyu rehberleri olması dileğinde bulundu.

Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Salman ise 11'i dost ve kardeş ülke olmak üzere 590 astsubayın diplomalarını alarak meslek hayatlarına adım atacaklarını ifade etti.

Salman, bu coğrafyada Türk olmanın zor, Türk askeri olmanın ise daha zor olduğunu dile getirerek, "Bu yüzden almış olduğunuz askeri ve akademik eğitimi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Mekteb-i asli kıtadır' sözünden hareketle uygulama alanına yansıtarak her zaman hazır olup Türk Silahlı Kuvvetlerimize yeni bir kan ve dinamizm getireceğinize ve 'Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır' diyen asil Türk milletinin evlatları olarak verilen görevi en iyi şekilde icra edeceğinize inancım tamdır, görevinize başlarken anne ve babalarınızın hayır dualarını almayı unutmayın." diye konuştu.

Dönem birincisi Astsubay Çavuş Buğra Galip Çevik de Hava Kuvvetleri Komutanlığı saflarına katılmanın haklı gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Atatürk'ün ilke ve inkılapları tüm gayretlerimizin hem amacı hem de rehberi olacaktır." diye konuştu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Astsubay Çavuş Çevik'e diplomasını verdi.

Dereceye giren diğer öğrenciler de diplomalarını aldı.

Okulun sancağının devir teslim töreni sonrası mezunlar, marş söyledi.

Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada törene katılan ailelere "Evlatlarımız artık Hava Kuvvetlerinin çocukları ve personeli olmuştur. Genç Kartallarımıza başarılar diliyorum." dedi.

Dereceye giren diğer öğrenciler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Kadıoğlu'na dönem yüzüğü hediye etti.

Programın ardından mezunlar aileleriyle buluştu.

Kaynak: AA / Güncel

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