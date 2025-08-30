MSÜ Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni düzenlendi

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Harp Okulları Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Kara Harp Okulu'nda gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen törende konuşan MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 9 yıl önce ülkenin büyük bir ihanetle çalkalandığını ve askeri eğitim kurumlarını ele geçiren bir casusluk şebekesinin bütün askeri sistemleri çökerttiğini ifade etti.

Prof. Dr. Afyoncu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle kurulan Milli Savunma Üniversitesinin bugün Türk Silahlı Kuvvetleri, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinin toplam subayının yüzde 64'ünü, astsubayının ise mevcudunun yüzde 44'ünü yetiştirdiğini belirtti.

Türk milletine evlatlarını MSÜ'ye gönderdiği için teşekkürlerini ileten Afyoncu, şunları kaydetti:

"Bunların yetişmesinde de Sayın Cumhurbaşkanımızın katkılarından dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Tabii zor bir süreçti bu 9 yıl. Ancak zatıalinizin, Bakanlığımızın, Genelkurmayın, kuvvetlerin ve en önemlisi Türk milletinin desteğiyle bugünlere geldik. Nitekim geçtiğimiz günlerde Amerika'da yayınlanan bir makale de Türkiye son bir asırda görülmemiş ölçüde gücünün zirvesine ulaştı. Tarihte, bir eski gücün böyle bir noktaya geri gelmesi nadir görünüyordu. Fakat biz tarihte bunu 3-4 defa başardık. Bunlarla tarih sahnesine çıktık. Bunlar değişti, Göktürkler yerini aldı. Göktürkler çok güçlü bir devletti onlar değişti, Büyük Selçuklular ortaya çıktı. Büyük Selçuklular değişerek Osmanlı olarak devam etti. Türkiye Cumhuriyeti de bugün Osmanlı'nın devamı olarak kendi bölgesinde mazlumların sesi olmaya devam ediyor."

Prof. Dr. Afyoncu, 2 bin 200 yıldan beri yok olmamalarının 3 temel sebebi olduğunu vurgulayıp, "Bir, burada gözyaşlarıyla sizi izleyen aileleriniz, aile bizim en önemli kurumumuz. Onun için her zaman şunu söylüyoruz, anne ve babanızın hayır duasını her zaman alın. İkincisi, bizi biz yapan, bizi Türk yapan, İslam'ın kılıcı yapan milli ve manevi değerlerimiz. Bu değerlerimiz bizi, Türk kimliğini, Türk-İslam kimliğini her zaman yaşatan en önemli unsurlardır. Onun için bu değerlerle her zaman mücehhez olacaksınız. Üçüncüsü ise bugün Türkiye Cumhuriyeti bölgesel bir güç olarak çevresinde kendi hak ve menfaatlerini çok güçlü bir şekilde savunabiliyorsa sivil iradenin emrinde olmasındandır. Onun için her zaman seçilmiş millet iradesinin, sivil iradenin emrinde olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Afyoncu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a törene katılması sebebiyle ve MSÜ'ye verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek konuşmasını bitirdi.

"Genç subaylar, TSK'nın en büyük gücü olacak"

Kara Harp Okulu Komutanı Tümgeneral Levent Sabahattin Güldağı da milletin ve seçilmiş milli iradenin emrinde olan genç subayların, vatanı koruma görevi için kendilerine emanet edilen araç, silah ve teçhizatı en iyi şekilde kullanarak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük ve en önemli gücü olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Mezun olacak öğrencilere seslenen Tümgeneral Güldağı, şu ifadeleri kullandı:

"Bugünden itibaren şanlı Türk Silahlı Kuvvetlerimizin saflarına katılarak asla yorulmamak üzere yola çıkıyorsunuz. Bundan sonra verilecek her türlü görevi milli, manevi ve mesleki değerlerden aldığınız güçle, başarıyla yerine getirecek ve asil Türk milletinin gurur kaynağı olmaya devam edeceksiniz. Almış olduğunuz askeri ve akademik eğitimleri, Atatürk'ün 'Mektebi Asli Kıtadır' sözünden hareketle uygulama alanlarına yansıtarak, ana vatan, mavi vatan ve semalarımızda, devletimizin ve milletimizin varlığı, bütünlüğü, güvenliği ve bağımsızlığı ile hak ve menfaatlerin savunmasının teminatı olacağınıza, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinlik ve caydırıcılığının daha da artırılmasında önemli roller üstleneceğinize olan inancımız tamdır."

Tümgeneral Güldağı, mezuniyetin öğrenciler ve aileleri ile millet için hayırlı olmasını dileyerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Harp Okullarımızın bu seviyeye ulaşmasında bizlerden hiçbir desteğini esirgemeyen yüce Türk milletine, zatı alinize, Milli Savunma Bakanlığımıza, sıralı komutan ve rektörlüğümüze saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin kurucusu, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bu topraklar uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyorum."