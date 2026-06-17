Haberler

Yatağan MYO öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı

Yatağan MYO öğrencileri mezuniyet sevinci yaşadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yatağan Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet törenini düzenledi. Törende öğrenciler diplomalarını alarak kep attı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Yatağan Meslek Yüksekokulu (MYO) 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

MSKÜ Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene, Yatağan Kaymakamı Turgay İlhan, Yatağan Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mustafa Başar Duruş, Mikroman Maden Mali İşler Direktörü Onat Önsel, Yatağan MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş, Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Tonguç ile akademik ve idari personel katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, okul birincisi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı öğrencisi Sevgi Sungur mezunlar adına konuşma yaptı.

Yatağan MYO Müdürü Doç. Dr. Ahmet Deniz Baş da konuşmasında mezun öğrencilere yeni yaşamlarında başarılar diledi.

Konuşmaların ardından bölümlerini dereceyle tamamlayan öğrencilere başarı belgeleri protokol üyelerince verildi.

Daha sonra öğrenciler bölümler halinde sahneye davet edilerek diplomalarını akademisyenlerin elinden aldı.

Tören, mezunların geleneksel kep atma seremonisinin ardından sona erdi.

Öğrenciler mezuniyet sevincini aileleri ve arkadaşlarıyla paylaştı.

Kaynak: AA / Hikmet Aydoğdu
Trump: Anlaşma metnini beğenmezsem füzeyi yerler

Trump'tan imzaların atılmasına saatler kala İran'a füze tehdidi
Bahçeli'nin 'Yanındayız' dediği öğretmenlere ekiplerden sert müdahale

Bahçeli "Yanlarındayım" dedi ama gelen görüntülere bakın

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp Türkiye güzeli Aslı Sümen yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali

Kayıp Türkiye güzeli yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali
Dev banka resmen ilan etti: Yeni dönemin altını uranyum

Dev banka "Yeni altın" diyerek ilan etti! Yakın zamanda fena uçacak
Masayı boş gören esnaf gözlerine inanamadı! 8 bin liralık hesapla sırra kadem bastılar

Yediler, içtiler, arkalarına bakmadan kaçtılar
Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı

Milyonlarca araç sahibini tedirgin eden iddia yalanlandı
2 gündür aranan 25 yaşındaki gencin cansız bedeni bulundu

Kahreden son! Daha 25 yaşındaydı

İlk maçlar İstanbul'da! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'daki rakipleri belli oldu
Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı

Fener'in eşleştiği takım Galatasaray'ın eski yıldızının çıktı