MSKÜ'de COP31 öncesi iklim çalıştayı MİDUG'un başlangıcı oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde (MSKÜ), COP31 öncesi hazırlıklar kapsamında iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konularının ele alındığı çalıştay düzenlendi.

Sürdürülebilir Yeşil Kampüs Koordinatörlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya akademisyenler, öğrenciler, öğrenci toplulukları ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

Çalıştayda, iklim değişikliği, sürdürülebilirlik ve Muğla'nın iklim değişikliğine karşı direncinin artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Etkinlikte geçmiş iklim koşulları, antik su yönetimi, kıyı ve sulak alanlar, sürdürülebilir turizm, temiz enerji, sıfır atık, geri dönüşüm, akıllı kent teknolojileri ile sanat ve sürdürülebilirlik konuları ele alındı.

Öğrencilerin sürdürülebilirlik ve iklim alanındaki projelerini sözlü ve poster sunumlarıyla paylaştığı çalıştayda, öğrenci toplulukları da stant açarak çalışmalarını tanıttı.

Çalıştay kapsamında "Proje Buluşmaları: Akademisyenler ve Öğrenciler Bir Arada" oturumu düzenlendi. Oturumda öğrencilerin akademisyenlerin yürüttüğü projelere katkı sağlayabileceği alanlar ve COP31'e kadar gerçekleştirilebilecek çalışmalar değerlendirildi.

Çalıştayın, üniversitenin COP31 sürecindeki çalışmalarını uzun vadeli ve disiplinlerarası bir yapıya dönüştürmek amacıyla oluşturulan Muğla İklim Direnci ve Uyum Girişimi'nin (MİDUG) başlangıcı olduğu bildirildi.

Kaynak: AA