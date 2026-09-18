MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu İspanya'da Muğla'yı temsil edecek

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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çoksesli Gençlik Korosu, İspanya'da düzenlenecek "Sing for Gold - World Choral Cup" festivalinde üniversiteyi ve Muğla'yı temsil edecek.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MSKÜ Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan koro, 22-26 Ekim'de İspanya'nın Barselona ve Calella kentlerinde düzenlenecek festivale yarışmacı koro olarak kabul edildi.

Festival kapsamında farklı ülkelerden koroların katılımıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek.

MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, yarışma repertuvarında ulusal ve uluslararası eserlerin yanı sıra Muğla yöresine ait çok seslendirilmiş türkülere de yer verecek.

Koro, yarışmanın yanı sıra 23 Ekim'de saat 21.30'da Calella'da düzenlenecek "Music & Light" konserine de sanat komitesi tarafından özel olarak davet edildi.

Seçkin toplulukların sahne alacağı konserde performans sergileyecek koro, böylece uluslararası sanat çevreleriyle de buluşma fırsatı yakalayacak.

Festival programıyla öğrencilerin farklı kültürlerle etkileşim kurmaları ve uluslararası düzeyde sanatsal deneyim kazanmaları hedefleniyor.

Festival deneyimi bilimsel araştırmaya konu olacak

Koronun İspanya'daki festival deneyimi, aynı zamanda bilimsel bir araştırma kapsamında değerlendirilecek.

Proje kapsamında öğrencilerin uluslararası koro deneyimi sırasında yaşadıkları kültürlerarası etkileşim, sanatsal deneyim ve öz-yansıtma süreçlerinin incelenmesi planlanıyor.

Projede Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim elemanları Prof. Dr. Hamit Yokuş, Doç. Dr. Tuba Yokuş, Doç. Dr. İsmail Sınır ve Öğr. Gör. Özlem Aslan görev alıyor.

MSKÜ Çoksesli Gençlik Korosu, 2012 yılından bu yana Öğr. Gör. Özlem Aslan şefliğinde çalışmalarını sürdürüyor.

Lisans ve yüksek lisans öğrencilerinden oluşan koro, bugüne kadar Muğla ve farklı illerde düzenlenen çok sayıda sanatsal etkinlik ve konserde sahne aldı.

Farklı dönem ve stillerden çoksesli koro eserlerini repertuvarında bulunduran topluluk, İspanya'daki festivalde Muğla yöresine ait çok seslendirilmiş türküleri de seslendirerek kentin kültürel mirasını uluslararası sanat platformuna taşıyacak.

Kaynak: AA