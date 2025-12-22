Haberler

Sınır Tanımayan Doktorlar: İsrail'in yeni kayıt kuralları, Gazze'deki yardım faaliyetlerini riske atıyor

Güncelleme:
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in uluslararası sivil toplum kuruluşları için getirilen yeni kayıt kurallarının Gazze ve Batı Şeria'daki insani yardım faaliyetlerini ciddi şekilde tehdit ettiğini açıkladı. Yeni kuralların, bu bölgelerde yaşayan halkın hayati sağlık hizmetlerinden mahrum kalma riski taşıdığı belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), İsrail'in uluslararası sivil toplum kuruluşları (STK) için getirdiği yeni kayıt kuralları nedeniyle Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria'daki insani yardım faaliyetlerinin risk altında olduğunu bildirdi.

MSF, İsrail'in uluslararası STK'ler için 2026 yılı için getirdiği yeni kayıt kurallarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail'in uluslararası STK'ler için getirdiği yeni kayıt kuralları, Gazze ve Batı Şeria'da yaşayan yüz binlerce insanı 2026'da hayati önem taşıyan sağlık hizmetlerinden mahrum bırakma riski taşıyor. Gazze'de faaliyet gösteren en büyük sağlık kuruluşlarından biri olan MSF, yeni şartların 1 Ocak'tan itibaren STK'lerin kayıtlarının iptal edilmesiyle sonuçlanabileceğini belirtiyor. Bu kayıt iptali, MSF de dahil kuruluşların Gazze ve Batı Şeria'daki insanlara temel hizmetler sunmasını engelleyecek." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'nin sağlık sisteminin halihazırda tahrip olduğuna işaret edilen açıklamada, bağımsız ve deneyimli insani yardım kuruluşlarının müdahale etme imkanını kaybetmesinin Filistinliler için bir felaket olacağı vurgulandı.

Açıklamada, "İsrailli yetkilileri, uluslararası sivil toplum kuruluşlarının Gazze'deki tarafsız ve bağımsız müdahalelerini sürdürebilmelerini sağlamaya çağırıyoruz." ifadesine yer verildi.

Gazze'deki insani yardım müdahalesinin kısıtlı olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bunun daha fazla engellenemeyeceğine değinildi.

"Eğer kaydedilirsek, 2026'ta faaliyetlerimizi güçlendirmeye devam etmeyi planlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen MSF'nin Gazze Acil Durum Koordinatörü Pascale Coissard, MSF ekiplerinin geçen yıl yüz binlerce hastayı tedavi ettiğini ve yüz milyonlarca litre su dağıttığını belirtti.

Coissard, "MSF ekipleri faaliyetlerini genişletmeye ve Gazze'nin çökmüş sağlık sistemini desteklemeye çalışıyor. Sadece 2025'te yaklaşık 800 ayakta hasta muayenesi gerçekleştirdik ve 100 binden fazla travma vakasına müdahale ettik. Eğer kaydedilirsek, 2026'da faaliyetlerimizi güçlendirmeye devam etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Muhammet İkbal Arslan - Güncel
