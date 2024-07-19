MSB'ye ait F-16 ve KC-135R uçakları Romanya'da eğitime katıldı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 4 F-16 savaş uçağı ve 1 KC-135R tanker uçağının, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından Romanya hava sahasında icra edilen Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'ne katıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 4 adet F-16 ve 1 adet KC-135R uçağımız, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı tarafından 'Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri' ile eş güdümlü yürütülmekte olan 'Esnek Caydırıcılık Seçenekleri' kapsamında, Romanya hava sahasında icra edilen 'Entegre Hava Füze Savunma Eğitimi'ne katıldı." ifadeleri yer aldı.