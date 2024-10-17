MSB: Terörle Mücadele Faaliyetleri ve Sınır Güvenliği Raporu

MSB: Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 194 oldu. Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Habur'daki Hudut Karakolumuza teslim oldu.

MSB: Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar toplam 3 bin 94 Mayın/EYP imha edilmiş, 1256 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirildi, 937'si ağır silah olmak üzere 2 bin 333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 880 binden fazla mühimmat ele geçirildi.

MSB: Pençe-Kilit HarekAtı ile terör örgütünün eylem ve hareket kapasitesinin sıfırlanması için gözümüzün değmediği, ayağımızın basmadığı yer bırakmayacak şekilde faaliyetlerimize devam ediyor, Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini alan hakimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz.

MSB: Son bir haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 194 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1505 şahıs ise hududu geçemeden engellendi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 873'e yükseldi. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 82 bin 307 oldu.

Bakanlık kaynakları: (Dün akşam saatlerinde Kilis yakınlarına düşen rokete ilişkin) Dün akşam saatlerinde, 2 grup arasında çıkan çatışmada 1 roket Kilis'in 12 kilometre güneydoğusundaki hudut karakolumuzun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düşmüştür. Sahadaki güçlerin faaliyetlerini ve harekat bölgelerimize yönelik tehditleri hassasiyetle takip ediyor, gerekli tedbirleri alıyoruz.

Bakanlık kaynakları: (Eurofighter ve F-16 tedariki konusu) 40 adet F-16 Viper temininin yanı sıra Eurofighter Typhoon tedariki ile ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Eğitim ve muharip olarak kullanacağımız HÜRJET ve 5'inci nesil milli muharip uçağımız olan KAAN. F-16 tedarikine ilişkin, geçtiğimiz aylarda sözleşme imzalandı, bir takvim belirlendi ve süreç planlanan şekilde devam ediyor. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik ise; teknik seviyedeki çalışmalara devam edilmekte.

Bakanlık kaynakları: (İsrail'in Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü'ne saldırısı ve orada görev yapan personelimizin durumu) İsrail tarafından Lübnan'a yapılan saldırılarda UNIFIL yerleşkesi de hedef alınmıştır. İsrail'in UNIFIL'e yönelik saldırılarını bir kez daha kınıyoruz. UNIFIL karargahında görev yapan 5 personelimizin durumu iyi olup, Beyrut Büyükelçiliğimiz ve Ataşeliğimiz kendileri ile sürekli irtibat halinde.