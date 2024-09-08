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MSB, Suriye ve Irak'ta 16 Teröristi Etkisiz Hale Getirdi

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 15 PKK/YPG'li teröristin, Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde 15 PKK/ Ypg'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Şehitlerimiz için milletimiz için aziz vatanımız için durmadan, yorulmadan tüm gücümüzle mücadeleye devam. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde tespit ettiği 15 PKK/YPG'li terörist ile Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde belirlediği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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