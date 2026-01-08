Msb: Suriye'nin Yardım Talep Etmesi Halinde Türkiye Destek Sağlayacak

Haber: Melis YILDIRIM

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB), Suriye Ordusu'nun Halep'te başlattığı terörle mücadele operasyonuyla ilgili yapılan açıklamada, "Operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır" denildi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Bakanlık Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Basın Bilgilendirme Salonu'nda haftalık basın toplantısı düzenledi. Aktürk, terörle mücadeleye ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin kalıcı güvenliği tesis etmek amacıyla 1 Ocak'tan bugüne kadar gerçekleştirdiği görev ve faaliyetleri kapsamında, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama-tarama; mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu Menbic'de imha edilen 2 kilometre tünel ile birlikte, 743 (Tel Rıfat: 302 / Menbic 441) kilometreye ulaşmıştır. Böylece Tel Rıfat'ta tespit edilen tünellerin tamamı (302 kilometre), Menbic'de ise yüzde doksan biri (441 kilometre) imha edilmiştir" bilgilerini paylaştı.

1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 108 şahsın yakalandığını belirten Aktürk, "Yakalanan şahıslardan 1'i terör örgütü mensubudur. 853 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yine, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 51 kilogram (50 bin 930 gram) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" dedi.

"İsrail'in ateşkese eksiksiz riayet etmesi uluslararası toplumun ortak beklentisidir"

Aktürk, "İsrail, Gazze'deki ateşkes ihlallerine yeni yılda da devam etmekte ve birçok yardım kuruluşunun lisansını çeşitli bahanelerle iptal ederek bölgeye yapılan insani yardımları kısıtlamaktadır. İsrail'in ateşkese eksiksiz riayet etmesi ve Gazze'ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına izin vermesi uluslararası toplumun ortak beklentisidir" diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programını paylaşan Aktürk, "Sayın Bakanımız bugün, Sayın Genelkurmay Başkanımızın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Ürdün Genelkurmay Başkanı'nı kabul edecek, yarın da ülkemiz ev sahipliğinde gerçekleştirilecek, Türkiye-Endonezya Savunma ve Dışişleri Bakanlarının yer alacağı 2 artı 2 formatındaki toplantıya katılacaktır" ifadelerini kullandı.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun Japonya'da düzenlenen "Hint Pasifik Yeni Yıl Paraşüt Atlayışı Faaliyeti"nin 11 Ocak'taki seçkin gözlemci gününe katılacağını belirten Aktürk, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun da bugün resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Hava Kuvvetleri Komutanı'nı ağırlayacağını kaydetti.

Aktürk envantere alınan silah ve sistemlere ilişkin, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda Seyyar Havan Tespit Radarı, MİLKED Elektronik Destek Sistemi (3A3) ile Milli Piyade Tüfeği (MPT-76), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmış, Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından, çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır" dedi. Aktürk, Bakanlığa bağlı ASFAT'ın kuruluş yıl dönümünü de kutladı.

"7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatıldı"

Bedelli askerlik tutarının Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2026 yılının ilk altı ayı için yayımlanan Mali ve Sosyal Haklar Genelgesi'ndeki memur maaş katsayısı artış oranına göre 333 bin 89 lira 4 kuruş olduğunu dile getiren Aktürk, 7 Ocak'tan itibaren 2026 yılı bedelli askerlik müracaat işlemlerinin başlatıldığını bildirdi.

Aktürk, "Toplumun doğru bilgiye erişimini sağlamak adına büyük bir sorumlulukla görev yapan basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor; meslek etiğine bağlı, ilkeli çalışmalarının devamını diliyoruz" dedi.

"Operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmekte"

MSB tarafından yapılan açıklamada, Suriye Ordusu'nun Halep'te başlattığı terörle mücadele operasyonuna ilişkin şunlar kaydedildi:

"Terör örgütünün sivil halkı ve güvenlik güçlerini hedef alarak 4 kişinin ölmesi ve 18 kişinin yaralanması üzerine Suriye hükümeti kamu düzeni ve vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak maksadıyla Halep'te terörle mücadele operasyonu başlatmıştır. Bu operasyon tamamıyla Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilmektedir. Suriye'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Türkiye, Suriye'de yaşanan gelişmeleri yakından takip etmektedir. Ülkemiz, 'Tek Devlet, Tek Ordu' ilkesi doğrultusunda Suriye'nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesini desteklemektedir. Bu kapsamda Suriye'nin yardım talep etmesi halinde Türkiye gerekli desteği sağlayacaktır."

"Türkiye'nin Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması gerek"

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna Barış Gücü'ne asker gönderilmesi ve Karadeniz güvenliğiyle ilgili şunlar kaydedildi:

"Ülkemiz, Rusya-Ukrayna savaşında kalıcı bir ateşkesin sağlanması amacıyla yürütülecek her türlü yapıcı girişime katkı sunmaya hazırdır. Bu doğrultuda, Gönüllüler Koalisyonu'na aktif olarak katılım sağlamaktayız. Türkiye'nin Ukrayna'ya Barış Gücü kapsamında asker göndermesi için öncelikle ateşkesin sağlanması ve müteakiben görev tanımı netleştirilmiş bir misyonun belirlenmesi ve hangi ülkenin ne ölçüde katkı sağlayacağının ortaya konulması gerekmektedir.

Bunun yanında ülkemiz, sağlanacak bir ateşkes sonrası Karadeniz'de güvenlik ve istikrarın sürdürülmesi ile seyrüsefer emniyetinin sağlanmasına yönelik askeri planlamalara liderlik etmektedir. Türkiye, bölgesel sahiplik ilkesi doğrultusunda Karadeniz'deki dengeyi sağlayan ve bölgenin güvenliği konusunda büyük önem arz eden Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni dikkatle, sorumlu, tarafsız ve tavizsiz bir biçimde uygulamıştır, uygulamaya da devam edecektir."

"Ocean Link kablo döşeme gemisinin faaliyetleri yakından takip ediliyor"

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, Yunanistan basınında yer alan "gemilere yönelik taciz" iddialarına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Yunanistan, Ege Denizi'nde ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayarak tek taraflı faaliyetler yürütme girişiminde bulunmaktadır. Ancak söz konusu girişimler, uluslararası hukuk çerçevesinde ve ülkemizin girişimleri ile etkisiz kılınmaktadır. Bu kapsamda, Yunanistan tarafından seyir duyuruları yayımlanan Panama bayraklı Ocean Link kablo döşeme gemisinin optik kablo döşemesine ilişkin faaliyetleri yakından takip edilmektedir. Yunan basınında iddia edildiği gibi Türkiye tarafından söz konusu gemiye yönelik taciz söz konusu değildir."

"Türkiye, Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini sürdürecek"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'in Somaliland'ı tanımasına ilişkin şu açıklama yapıldı:

"İsrail'in Somaliland bölgesinin bağımsızlığını tanıması, uluslararası hukukun açık ihlalidir. Bu durum Somali'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almakta; bölgedeki hassas dengeleri daha kırılgan hale getirmektedir. Söz konusu adım bugüne kadar 70'in üzerinde ülke ve uluslararası organizasyon tarafından kesin bir dille reddedilmiştir.

Türkiye, kardeş Somali'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğini kararlılıkla sürdürecektir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Somali'nin istikrarı ve güvenliği çerçevesinde, Somali Ordusunun Havarij Terör Örgütü (El Şebap) ile mücadelesinin desteklenmesine, Somali Silahlı Kuvvetlerinin teşkilat, eğitim-öğretim, askeri alt yapı ve lojistik sistemlerinin iyileştirilmesi ile eğitime destek ve yardım faaliyetlerine devam etmektedir."