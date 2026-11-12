MSB Sözcüsü Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddialarını yalanladı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası TCG Savarona'da düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terörle mücadeleye, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada ülkenin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğini belirten Aktürk, "Bu kapsamda, geçtiğimiz hafta içerisinde, 1 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, Van ve Hakkari hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 95 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Hudutlarımızda ise 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 552 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 15 bin 846 olmuş, engellenen 3 bin 275 şahıs ile birlikte bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 62 bin 896'ya ulaşmıştır." diye konuştu.

TSK'nın, uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklar ile ikili ilişkiler çerçevesinde bölgesel ve küresel güvenlik, barış ve istikrara önemli katkılar sunmaya devam ettiğini anlatan Aktürk, bu kapsamda icra edilen çalışmalara değindi.

Aktürk, TSK'nın ulusal ve uluslararası eğitim ve tatbikat faaliyetleriyle harekat kabiliyetini geliştirmeye, modern harp yeteneklerini ileri seviyeye taşıyarak etkinlik ve caydırıcılığını artırmaya devam ettiğini vurgulayan Aktürk, yine bu kapsamda icra edilecek etkinliklere ilişkin bilgi verdi.

Aktürk, kasımda başlayan ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen NATO Deniz Silahlanma Grubu bünyesindeki Deniz İnsansız Sistemleri Müşterek Yetenek Grubu Toplantısı'nın bugün sona ereceğini bildirdi.

TSK'nın modern ve etkin savunma gücünün, yerli ve milli savunma sanayisinin ileri teknoloji ürünleriyle güçlendirilmesi çalışmalarının da kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "Bu kapsamda geçtiğimiz hafta içerisinde muhtelif miktarda, Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca 'Yılkı Gözükara Sistemi'nin muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmış, MKE tarafından ise savunma sanayisi paydaşlarımıza Fırtına Obüsü silah sistemi ve yedek parçalarının teslimatı gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Aktürk, personel ve askeri öğrenci alım ve temini işlemlerinin planlanan takvime uygun şekilde devam ettiğini belirterek, bu kapsamda, "Türk Silahlı Kuvvetlerine En Az Dört Yıl Süreli Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Astsubay Adayı Temini" ile "Türk Silahlı Kuvvetlerine Fakülte veya Yüksekokul Mezunlarından 2026 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini" başvurularının 23 Kasım'a kadar devam ettiğini söyledi.

Aktürk, barışın teminatı, istikrar ve güvenin adı olan TSK'nın, modern, güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi ile tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, ülkenin caydırıcı gücü olarak kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye kararlılıkla devam edeceğini sözlerine ekledi.

Türkiye'nin Somali'ye 15 bin asker göndereceği iddiası

Konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aktürk, Somali'ye 15 bin asker gönderileceği iddiasına ilişkin şunları söyledi:

"Somali'de konuşlu Somali-Türk Görev Kuvveti ile Hava Unsur Komutanlığımız, askeri yardım, eğitim ve danışmanlık faaliyetleriyle Somali'nin terörle mücadele kapasitesinin geliştirilmesine katkı sunmayı sürdürmektedir. Bu kapsamda, Somali'nin talebi üzerine Türkiye tarafından Somali'ye 15 bin asker gönderileceği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır."

Toplantının ardından basın mensuplarına TCG Savarona hakkında bilgiler verildi.

Kaynak: AA