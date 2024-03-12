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MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı

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2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği toplantısı yaptı. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alındı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.

SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililerle Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yaptığı sınır güvenliği toplantısında Irak- Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Olgun Kızıltepe - Güncel

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Yorumlar (9)

Bükücü:

Bu sene o sene mi ? Bitirin artık şunları

41
23
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Ahmet Say:

Babayiğitler

26
15
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Süleyman Demir:

ORDU KOMUTANI KORGENEAL OLMAZ ORGENERAL OLUR

23
6
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Murat Can:

fotoğraftaki ıraklı denen kişilerin yüzlerini unutmayın yarın öbürgün aynı fotoğrafı amerikalılarla verirler

13
8
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Abdullah Deyerli:

Bu konu aynı uzay boşluğu gibi NASA asıl yilardır anlata anlata bitiremiyor

5
6
yanıtYanıtla
Kerem Kerem:

Orası Irak KURDİSTAN BÖLGESEL YÖNETİMİ diliniz alışsın artık kaç yıl oldu

2
9
yanıtYanıtla
HALİS ER:

Ya Türk e itaat edeceksiniz ya da sizi tamamen yok edeceğiz.

2
5
yanıtYanıtla
Janoo Jsnoo:

Hangi ırak kağıt üzerinde ki hükumet mi yoksa farklı gruplardaki İranin emrinde ki şiaa guruplar mi yoksa abd ingilizlere çalışan arap suniler mi ırakta yada süryede devlet otoritesi diye bir şey yok devlet yok her bir bölgeyi silahlı bir gurup yönetiyor bu gerçeği kabulenmiyen devletlerde var guruplarda fakat gerçeği değiştirmezler ırakta süryede fiili olarak 3 bölünmüş

3
1
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ndeniz:

denene

2
1
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