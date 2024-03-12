MSB: Pençe-Kilit Harekat bölgesinde Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği tedbirleri ele alındı
2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyet, Iraklı yerel yetkililerle sınır güvenliği toplantısı yaptı. Pençe-Kilit Harekât bölgesinin sınırları içerisinde yapılan toplantıda Irak-Türkiye sınır hattının güvenliği ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde Iraklı yerel yetkililer ile sınır güvenliği toplantısının yapıldığını bildirdi. Bakanlık açıklamasında Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen harekatların Irak güvenlik birimleri ile yakın koordinasyon içerisinde gerçekleştiği belirtildi.
SINIR GÜVENLİĞİ TOPLANTISI
2'nci Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel ve beraberindeki heyetin, Iraklı yerel yetkililerle Pençe-Kilit Harekat bölgesinin sınırları içerisinde yaptığı sınır güvenliği toplantısında Irak- Türkiye sınır hattının güvenliği ele alınırken Irak vatandaşlarının güvenliğini artırmaya yönelik tedbirlerin de görüşüldüğü kaydedildi.