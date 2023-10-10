Haberler ›› Güncel ›› ŞEHİDİN BABA EVİNE TAZİYE ÇADIRI

ŞEHİDİN BABA EVİNE TAZİYE ÇADIRI

MSB: Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın acı haberi, anne Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'ın yaşadığı Antalya'nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki evine ulaştı.