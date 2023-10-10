ŞEHİDİN BABA EVİNE TAZİYE ÇADIRI
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MSB: Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın acı haberi, anne Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'ın yaşadığı Antalya'nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki evine ulaştı.
MSB: Pençe Harekat bölgesinde 1 asker şehit oldu (2)
Pençe Kilit Harekat bölgesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak'ın acı haberi, anne Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak'ın yaşadığı Antalya'nın Aksu ilçesi Fettahlı Mahallesi'ndeki evine ulaştı. Ailenin tamamı cenaze töreni için Hatay'ın Reyhanlı ilçesine gitti. Belediye ekipleri ailenin evine bayraklar asıp, taziye çadırı kurdu. Ailenin 10 yıl önce Hatay'dan Antalya'ya geldiği, Aksu bölgesinde serada çalıştıkları öğrenildi. (DHA)