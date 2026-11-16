MSB, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya'da görev uçuşu yapan uçağı paylaştı

MSB, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya'da görev uçuşu yapan uçağı paylaştıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB, Romanya'daki NATO hava sahasında görev uçuşu yapan Havadan İhbar Kontrol Uçağı'nın başarılı uçuşunu duyurdu. Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan uçağın NATO Güvence Tedbirleri kapsamındaki fotoğrafları paylaşıldı.
Milli Savunma Bakanlığından, Romanya'da görev uçuşu yapan Havadan İhbar Kontrol Uçağı'na ilişkin paylaşım yapıldı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Konya'daki 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkan Havadan İhbar Kontrol Uçağı'nın, NATO Güvence Tedbirleri kapsamında Romanya'daki NATO hava sahası üzerinde başarılı bir görev uçuşu icra ettiği belirtildi.
Paylaşımda, uçuşa ilişkin fotoğraflara yer verilerek, "Gökyüzündeki gözümüzle, NATO hava sahasının emniyetine ve barışın korunmasına katkı sunmaya devam ediyoruz." ifadesi kullanıldı.