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MSB: Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçlıyor

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MSB: Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçlıyor.

MSB: Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçlıyor

Kaynak: AA
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