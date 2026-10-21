MSB: Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
MSB: Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçlıyor.
MSB: Mutabakat, askeri üretimde işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetini güçlendirmeyi, teknik askeri eğitim ve AR-GE konularında işbirliğini amaçlıyor
Kaynak: AA