MSB Sözcüsü Aktürk: İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızı derhal serbest bırakmalı

EFES-2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı devam ederken, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından tatbikat sahasında basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, EFES-2026 Tatbikatı'nın Türkiye'nin ev sahipliğinde, Ege Ordusu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde, dost ve müttefik ülke unsurlarının katılımıyla düzenlendiğini belirtti. Aktürk, tatbikatın 11-17 Nisan tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve 20 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasında Fiili Atışlı Arazi Safhası olmak üzere 2 safha halinde İzmir Körfezi ve Doğanbey Atışlı Tatbikat Bölgesi'nde icra edildiğini vurguladı. Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük birleşik, müşterek tatbikatlarından olan EFES-2026'ya milli unsurlarımızla birlikte 50 ülkeden gözlemci, birlik ve unsurların yer aldığı 10 binden fazla personel katıldığını aktardı.

'ASKERİ KARAR VERME SÜRECİNDE YAPAY ZEKA DESTEKLİ ANALİZ UYGULAMASI KULLANILDI'

EFES-2026 Tatbikatı'nın maksadını aktaran Tuğamiral Aktürk, "Birleşik ve müşterek harekatta; planlama, koordinasyon ve icra konusunda birlikte çalışabilirliği geliştirmek, komuta-kontrol usullerini, elektronik harp taktik ve tekniklerini denemek, katılımcı ülkelerin envanterindeki harp silah ve araçlarının müşterek kullanılma usullerini uygulamak, lojistik desteğin planlama ve icra esaslarını geliştirmek, ortak siber güvenlik anlayışı oluşturmak, asimetrik tehditlere karşı koyma ve hibrit harekat icra etme kabiliyetlerini artırmaktır" dedi.

"EFES Tatbikatı'nda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yüksek teknoloji ürünü silah sistemlerimiz de başarıyla kullanılmaktadır" diyen Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterinde bulunan ve envantere alınması planlanan birçok muhtelif silah ve sistemlerini EFES-2026 Tatbikatı'nda ilk defa kullanılacağını aktardı. Tuğamiral Aktürk, bu tatbikatta, daha önceki EFES tatbikatlardan farklı olarak, Ağ-Kara KOCATEPE Harekat Yönetim Sistemi, Askeri Karar Verme Sürecinde yapay zeka destekli analiz uygulaması kullanıldığını söyledi. Aktürk, Türk Yıldızları Akrobasi Timi tarafından tatbikat kapsamında 21 Mayıs'ta gösteri uçuşu yapılacağını aktardı.

'GEÇEN HAFTA İÇERİSİNDE, 5 PKK'LI TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU'

Tuğamiral Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin huzur, güvenlik ve istikrarı için gerçekleştirdiği görev ve faaliyetler kapsamında geride bıraktığımız hafta içerisinde, 5 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, harekat bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiştir. Hudutlarımızda alınan yoğun ve etkin tedbirler sayesinde, son 1 hafta içerisinde yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3'ü terör örgütü mensubu olmak üzere 218 kişi yakalanmış, 976 kişi ise sınırı geçemeden engellenmiştir. Böylelikle 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçiş teşebbüsünde bulunurken, yakalananların sayısı 3 bin 162'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı ise 30 bin 170'e ulaşmıştır" dedi.

'İSRAİL'İN ATEŞKES RUHUNA UYGUN DAVRANMASI GEREKLİLİĞİNİ YİNELİYORUZ'

Tuğamiral Aktürk, " Orta Doğu'daki gelişmeler kapsamında, Filistin halkıyla dayanışmasını göstermek ve Gazze'ye yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu'na, uluslararası sularda İsrail güçleri tarafından müdahale edilerek yeni bir korsanlık eylemi daha gerçekleştirilmiştir. İsrail, alıkonulan vatandaşlarımızla beraber tüm katılımcıları derhal serbest bırakmalıdır. Gazze'de yaşanan bu insani trajedinin ve İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerinin sona erdirilmesi için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğini yineliyoruz. Ayrıca, İran ile ABD arasında devam eden müzakere sürecinde tarafların sağduyulu ve yapıcı davranmasının önemini ve bu yöndeki çabalara her türlü desteği vermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. İsrail ve Lübnan arasında 45 gün süreyle uzatılan ateşkes kararını da memnuniyetle karşılıyor, İsrail'in ateşkes ruhuna uygun davranması gerekliliğini yineliyoruz" diye konuştu.

Tuğamiral Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"EFES-2026 Tatbikatı ile Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sahip olduğu yüksek harekat kabiliyeti, müşterek çalışma yeteneği ve güçlü caydırıcılığı bir kez daha ortaya konmuş; kara, deniz ve hava unsurlarımızın koordineli şekilde görev icra etme kabiliyeti başarıyla sergilenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesiyle ülkemizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın teminatı olmaya kararlılıkla devam edecektir."

'NATO ORTAK FONLARI EKONOMİK VE EFEKTİF KULLANILACAKTIR'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumunun ardından Milli Savunma Bakanlığı tarafından güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "NATO Akaryakıt Boru Hattı Projesi; NATO'nun Ortak Fonları kullanılmak suretiyle, NATO'nun doğu kanadındaki müttefiklerin enerji tedarikini güçlendirmek maksadıyla hazırlanan ve halihazırda NATO'da onay çalışmaları devam eden bir yetenek paketinin münferit bir projesidir. Söz konusu proje, Hürmüz Boğazı'ndaki son gelişmelere paralel olarak İttifak'ın deniz yakıt taşımacılığına olan bağımlılığı azaltması ve NATO'nun akaryakıt idamesi ve birlikte çalışabilirliğini artırması bakımından önem arz etmektedir. Projemiz, alternatiflerine kıyasla 5 kat daha maliyet etkindir ve onaylanması halinde çok daha kısa sürede faaliyete geçirilecektir. Bu hattın hayata geçirilmesi durumunda, müttefiklerin yatırdığı katkı paylarından oluşan NATO Ortak Fonları ekonomik ve efektif kullanılacaktır" denildi.

'PATRİOT SİSTEMİNDEN BİRİ ALMANYA TARAFINDAN DEĞİŞTİRİLECEK'

Açıklamada, Patriotların görev değişimine de değinilerek, "Ülkemizde konuşlu hava savunma sistemlerine ilişkin faaliyetler, müttefik ülkelerle koordinasyon içerisinde planlanmakta ve mevcut güvenlik ortamı çerçevesinde düzenli olarak değerlendirilmektedir. Ülkemizde görev yapan İspanya Patriot Hava Savunma Sistemi'ne ilave olarak, ABD-İsrail ve İran arasında yaşanan çatışmalardan dolayı NATO tarafından görevlendirilen ilave iki Patriot sisteminden biri Almanya tarafından değiştirilecektir. Söz konusu değişimin haziran ayı içerisinde tamamlanması planlanmakta olup, ilgili sistemin yaklaşık 6 ay süreyle görev yapması öngörülmektedir. Süreç mevcut güvenlik değerlendirmeleri doğrultusunda müttefiklerle koordineli şekilde sürdürülecektir" diye cevaplandı.

Açıklamada, "Türkiye; sahip olduğu güçlü ve tecrübeli ordusu, NATO içerisindeki etkin konumu, gelişen savunma sanayii altyapısı ve Avrupa, Karadeniz, Kafkasya ile Orta Doğu arasında kritik öneme sahip jeopolitik konumuyla bölgesel güvenlik açısından vazgeçilmez bir müttefik konumundadır. Bu çerçevede Avrupa ülkelerinin, Avrupa güvenlik mimarisinin geleceğinde ülkemizin stratejik rolünü daha güçlü şekilde değerlendirdiği, savunma, güvenlik ve stratejik iş birliği alanlarında ilişkileri derinleştirmeye önem verdiği görülmektedir" ifadelerine yer verildi.

'SURİYE ORDUSUNA OLAN EĞİTİM DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEKTİR'

Açıklamada, EFES-2026 Tatbikatı'na Libya ve Suriye'nin katılımıyla ilgili de şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin ev sahipliğinde icra edilen EFES-2026 Tatbikatı'nda Libya'nın doğusundan 331, batısından 171 personel olmak üzere toplam 502 personel, Türk Silahlı Kuvvetleri ile müşterek olarak eğitim yapmaktadırlar. Flintlock-2026'da ülkemizin desteğiyle başlatılan bu süreç, Libya ordusunun Libya toprakları dışında ilk defa EFES-2026 Tatbikatı'na katılımıyla devam etmektedir. Tatbikata Libya bayrağı altında, tek Libya olarak katılan, Libya askeri personeline; Bot, Mayın/EYP, Tahkimat ve Beka, Özel Kuvvet Harekatı, SAT/SAS, İlk Yardım ve Sıhhi Tedavi, Amfibi Harekat, MEBS ve Muharebe Enkazı Arama Kurtarma alanlarında eğitimler verilmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri; Libya'da 'Tek Libya, Tek Ordu' hedefi doğrultusunda somut adımlar atarak, yürütülen faaliyetlere destek vermekte, Türkiye'nin katkılarıyla icra edilen bu çalışmalar, taraflar arasındaki koordinasyon ve operasyonel uyumun geliştirilmesine önemli katkı sağlamaktadır. Aynı şekilde yeniden yapılanma sürecine olan desteğimizin bir parçası olarak Suriye Ordusu çekirdek bir unsur ile EFES 2026 Tatbikatına katılım sağlamaktadır. Suriye toprakları dışında ilk defa bir tatbikata katılan Suriye ordusuna olan eğitim desteğimiz devam edecektir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı