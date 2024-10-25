MSB, Irak'ın Kuzeyinde 34 Terör Hedefini İmha Etti

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine yönelik düzenlenen hava harekatında, Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek, halka ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiği açıklandı.

Bakanlık, tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak kuzeyindeki Hakurk, Gara, Kandil ve Sincar'da bulunan terörist hedeflerine 24 Ekim 2024 saat 23.30'da hava harekatı icra edilmiş, icra edilen hava harekatı ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 34 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekatta azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."