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MSB: Irak'ın Kuzeyinde 12 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı, 28-29 Eylül'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara ve Hakurk bölgelerinde toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" denildi.

MSB: Irak'ın Kuzeyinde 12 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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