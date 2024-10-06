MSB: Irak'ın Kuzeyinde 12 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, 28-29 Eylül'de Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekâtı sonucunda Gara ve Hakurk bölgelerinde toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyine 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde düzenlenen hava harekatı sonucunda Gara bölgesinde 7 ve Hakurk bölgesinde 5 terörist olmak üzere toplam 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği belirlendi. Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız, muktediriz!" denildi.