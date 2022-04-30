Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi - Haberler

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Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

ANKA - Burcu Kahriman - Güncel
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Msb: Fırat Kalkanı Bölgesinde 7 Pkk/Ypg'li Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.

FIRAT, MALATYA (ANKA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde 7 PKK/ Ypg'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB, Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li teröristin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini duyurdu. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

"Teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyoruz. Fırat Kalkanı bölgesinde taciz ateşi açan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'miz tarafından etkisiz hale getirildi."

ANKA / Burcu Kahriman - Güncel

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat, YPG, PKK, Güncel, Haberler

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