MSB, Estonya'da konuşlu F-16'ların NATO hava sahasına güçlü katkı sunduğunu açıkladı

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Milli Savunma Bakanlığından (MSB) NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da konuşlu F-16 uçaklarına ilişkin paylaşım yapıldı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 181'inci Jet Filo Komutanlığı, NATO hava savunma görevi kapsamında Estonya'da konuşlu F-16 uçaklarımız ve personelimizle NATO hava sahasının emniyetine güçlü bir katkı sunuyor." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, F-16 uçakları ve personelin çalışmalarına ilişkin görüntüler de yer aldı.

Kaynak: AA