MSB: Çok uçaklı taarruz eğitimi, icra edildi

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Balıkesir ve Çanakkale'de düzenlenen elektronik harp destekli 'Çok Uçaklı Taarruz Eğitimi'nin başarıyla icra edildiğini açıkladı. Pilotlar, tarihe altın harflerle yazılan 'Çanakkale Geçilmez' sözünü selamladı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Balıkesir ve Çanakkale'de düzenlenen elektronik harp destekli 'Çok Uçaklı Taarruz Eğitimi'nin icra edildiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığımıza bağlı 161'inci ve 162'nci Jet Filo Komutanlıklarımızın katılımıyla elektronik harp destekli 'Çok Uçaklı Taarruz Eğitimi' başarıyla icra edildi. Görevin tamamlanmasının ardından pilotlarımız; her karış toprağı kahramanlık kokan bu mukaddes diyarda, 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe altın harflerle yazdıran ecdadımızı saygıyla selamladı. Bu anlamlı selamlamanın ardından uçaklarımız, Bandırma'da konuşlu 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığımıza emniyetle iniş yaptı" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
