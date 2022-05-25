Msb'den Pençe Kilit Açıklaması: "Mağaralarda Silah ve Mühimmat Ele Geçirilirken Bunların Arasında At-4 Tanksavarlar da Yer Aldı" - Haberler

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), beş askerin şehit olduğu Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde çok sayıda silah, mühimmat ve araç gereç ele geçirildiğini; "bunların arasında AT-4 tanksavarların da yer aldığını" bildirdi.

MSB, 24 Mayıs'ta Pençe-Kilit bölgesinde 5 askerin şehit olduğu saldırı sonrasında operasyonların artarak devam ettiğini, teröristlerin mağaralarda kullandığı çok sayıda silah, mühimmat ve araç gerecin yanı sıra uydu alıcılarının bulunduğunu bildirdi.

"ELE GEÇİRİLENLER ARASINDA AT-4 TANKSAVARLAR DA YER ALDI"

MSB'den yapılan açıklama şöyle:

"Teröristlerin 5 kahraman silah arkadaşımızı şehit ettiği hain saldırı sonrasında Pençe-Kilit bölgesindeki operasyonlar zorlu hava ve arazi şartlarına rağmen artarak devam ediyor. Sıkıştırıldıkları mağarada 'teslim ol' çağrılarına ateşle karşılık veren bir grup teröristi etkisiz hale getiren Komandolarımız, bölgede başka mağaralar da tespit etti.

Alınan güvenlik önlemlerinin ardından teröristlerin tek tek inlerine giren Mehmetçik, mağaralarda teröristlerin saldırılarda kullandığı çok sayıda silah, mühimmat ve araç gereç ele geçirdi. Öte yandan mağaralarda televizyonlar, uydu alıcıları, ısıtıcılar, jeneratörler ve yaşam malzemeleri de bulundu.

Odalara bölünen mağaralardan birinin çok katlı olduğu, merdivenle alt katlara erişim sağlandığı tespit edildi. Söz konusu mağaranın örgütün sözde yöneticileri tarafından kullanıldığı değerlendirilmektedir. Mağaralarda çeşitli çapta silah ve mühimmat ele geçirilirken bunların arasında AT-4 tanksavarlar da yer aldı."