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MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılına özel belgesel hazırladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel bir belgesel hazırladı. Belgeselde, EOKA terör örgütünün Türklere yönelik katliamları ve Ada'daki çatışmalar anlatılıyor. Videoda, Kıbrıs adasının hiçbir zaman Yunan idaresinde olmadığı vurgulanıyor. Ayrıca, Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kuruluşu, Erenköy'de Türklerin direnişi ve Türk ordusunun adaya çıkartması da yer alıyor.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel belgesel hazırladı. İngiltere'nin adayı ilhakının ardından Ada'daki çatışmaların anlatıldığı videoda, EOKA terör örgütünün Türklere yönelik katliamlarına yer verildi.

MSB, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yılına özel bir belgesel hazırladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, belgesel için harekatın yapıldığı bölgelerde, EOKA'nın katliam yaptığı yerlerde, şehitliklerde, Ada'daki Türk birliklerinde, KKTC'nin tarihi yerlerinde ve müzelerde çekim yapıldı. Mutlu Barış Harekatı'nın belgeseli, MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği'ne bağlı Foto Film ve Görsel Yapım Merkezi Komutanlığı tarafından çekildi.

İngiltere'nin adayı ilhak etmesinin ardından Ada'da yaşanan çatışmaların anlatıldığı videoda, Kıbrıs adasının hiçbir zaman Yunan idaresinde olmadığı vurgulanıyor. 1955 yılında EOKA terör örgütünün kurulmasıyla Kıbrıs adasını Yunanistan'a bağlamak isteyen teröristlerin Türklere yaptığı katliamlara da videoda yer verildi.

Rum saldırılarına karşı Türk Mukavemet Teşkilatı'nın kurulması, Erenköy'de Türklerin Rumlara karşı direnişi ve 20 Temmuz 1974'te Türk ordusunun adaya yaptığı çıkartma görüntülerle birlikte belgeselde yer aldı.

Kaynak: ANKA / Güncel

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