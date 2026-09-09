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MSB'den 9 Eylül paylaşımı

MSB'den 9 Eylül paylaşımı
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Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümünü kutladı.

MSB'nin X hesabından İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla paylaşım yapıldı. Paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Mücadelemizin zaferle taçlandığı İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanımızın bağımsızlığı uğruna mücadele eden tüm Milli Mücadele kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Kaynak: ANKA
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