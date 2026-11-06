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MSB'de Savunma Bakanı Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Jandrokovic ile görüştü

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MSB'de Savunma Bakanı Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Jandrokovic ile görüştü
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü. Bakanlığın yazılı açıklamasına göre görüşme, heyetler arası olarak gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklama ile Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, Hırvatistan Parlamento Başkanı Gordan Jandrokovic ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

Kaynak: ANKA
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