MSB'de basın bilgilendirme toplantısı yapıldı: (1)

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), C-130 tipi askeri kargo uçağının düşmesine ilişkin, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır." ifadesi kullanıldı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

Aktürk, Azerbaycan'ın 8 Kasım Zafer Günü kapsamında uçuş yapan F-16'ların bakım ekibini Türkiye'ye getirmek amacıyla Azerbaycan'dan havalanan ve uçuş ekibi ile birlikte 20 personelin bulunduğu C-130 tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düştüğünü hatırlattı.

Yaşanan kazada 20 askerin şehit olduğunu belirten Aktürk, "Olayın meydana geliş sebebi, kaza kırım ekibinin incelemesi sonrası açıklığa kavuşacaktır. Düşen uçakta hayatını kaybeden aziz şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aktürk, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 87'nci yıl dönümünde rahmet, minnet ve saygıyla andıklarını söyledi.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü münasebetiyle, Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini belirten Aktürk, bunun ziyaret rekoru olduğunu vurguladı.

Deniz Harp Okulu'nun 252'nci ve Deniz Astsubay Okullarının 135'inci kuruluş yıl dönümlerini kutlayan Aktürk, Yeşil Vatan Seferberliği ve 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü münasebetiyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin yeşil vatanın korunmasında milletin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Terörle mücadele

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ülkenin beka ve güvenliğine yönelen risk ile tehdit unsurlarıyla mücadelesini sınırlar içinde ve ötesinde kararlılıkla sürdürdüğünü belirtti. Bu kapsamda devam eden operasyon ve arama tarama faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada, 2 PKK'lı terörist daha teslim olmuş, operasyon bölgelerinde mayın ve el yapımı patlayıcı ile mağara, sığınak ve barınak tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye Harekat Alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 720 kilometreye ulaşmıştır." bilgisini verdi.

Hudut güvenliği

Aktürk, kademeli güvenlik sistemi ve teknoloji destekli tedbirlerle yasa dışı geçiş ile kaçakçılıkla mücadelenin aralıksız devam ettiğinin altını çizdi.

Hudut güvenliğine ilişkin, Aktürk, şunları kaydetti:

"Hudutlarımızda hafta boyunca, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu olmak üzere 244 şahıs yakalanmış, 707 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 8 bin 545, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 57 bin 345 olmuştur. Yine, bu hafta içerisinde; Hakkari hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 32 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir."

İsrail

Aktürk, Gazze'de tesis edilen ateşkesin kalıcı hale getirilmesine ve Gazze'nin yeniden imarını temin edecek uluslararası girişimlere ilkeli ve yapıcı katkıları sürdürdüklerini söyledi.

Bu kapsamda, ABD öncülüğünde kurulmakta olan Sivil-Asker Koordinasyon Merkezinin, insani yardımların kesintisiz ve güvenli şekilde ulaştırılmasına hizmet edecek şekilde, uluslararası hukuk ve insani ilkeler temelinde çalışmasının önemine değinen Aktürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Birleşmiş Milletler nezdinde tesis edilecek Uluslararası İstikrar Gücü'ne ilişkin önceliğimiz de bölgedeki sivillerin acil ihtiyaçlarının karşılanması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesini sağlayacak uluslararası güvencelerin oluşturulmasıdır. Bu süreçte uluslararası toplumun ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi gerektiğini ve bölgesel barış ve istikrara katkı sağlayacak her yapıcı çabaya destek vermeye hazır olduğumuzu bir kere daha vurguluyoruz."

İkili görüşmeler

Aktürk, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in programlarına ilişkin de bilgi verdi.

Bakan Güler'in 8 Kasım'da, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Azerbaycan'da gerçekleştirilen "Zafer Haftası Etkinlikleri"ne TSK Komuta Kademesi ile katıldığını hatırlattı.

Aktürk, şunları kaydetti:

"10 Kasım'da, Sayın Cumhurbaşkanımız ve devlet erkanıyla birlikte Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla Anıtkabir'de gerçekleştirilen törene iştirak etmiştir. 11 Kasım'da, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen uçağımızın arama kurtarma çalışmaları kapsamında Gürcistan Savunma Bakanı, Azerbaycan Savunma Bakanı ve Azerbaycan Genelkurmay Başkanı ile görüşen Sayın Bakanımız,12 Kasım'da, Ukrayna Milli Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ile Bakanlığımızda bir araya gelmiştir."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de sürdürdüğünü belirterek, Denizli'deki Ferdi Seferberlik Eğitimi, Özbekistan'daki Türkiye-Özbekistan Bilgisayar Destekli Komuta Yeri ve Polonya'daki Capable Deployer Lojistik tatbikatlarının başarıyla icra edildiğini bildirdi.

Aktürk, sözlerine şöyle devam etti:

"Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen İleri Taktik Liderlik Kursu bugün Çanakkale'de gerçekleştirilen Yıldırım Seferberlik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan Türkiye-KKTC İkili SAT, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Falcon Strike ve Birleşik Krallık'ta icra edilen Dynamic Master tatbikatları yarın tamamlanacaktır.

Ayrıca, katılım sağlanan, Katar'daki Yırtıcı Şahin, Bulgaristan'daki Stone Wall Fiili Arazi ile, İspanya'daki Taktik Liderlik Programı Karma Hava Harekatı Eğitimi tatbikatları devam etmektedir. Konya'da Milli Anadolu Kartalı-2025/2 Eğitimi 17 Kasım'da, İstanbul'da Ferdi Seferberlik Eğitimi ile Birleşik Krallık'ta Dynamic Mastermind NATO Denizaltı Savunma Harekatı tatbikatları 18 Kasım'da başlayacaktır."

Envantere giren silah sistemler

Aktürk, küresel ölçekte kendini kanıtlayan yerli ve milli savunma sanayisinin kara, deniz, hava platformları ve siber alanda geliştirdiği kritik sistemlerle Türk Silahlı Kuvvetlerinin daha güçlü, donanımlı ve daha hazır hale getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Genel Maksat Helikopteri projesi kapsamında 6'ncı T-70 helikopteri muayene ve kabul faaliyetleri sonrası Hava Kuvvetlerimizin envanterine girdiğini aktaran Aktürk, şu ifadeleri kullandı:

"Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatını tamamlamıştır. Yarım asırlık birikimiyle savunma sanayimizin öncüsü olan, yerli ve milli projeleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin imkan ve kabiliyetlerini güçlendiren Aselsan'ın 50'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz."

Öğrenci ve personel temini

Aktürk, personel ve askeri öğrenci temin işlemleri kapsamında, 27 Ekim'de başlayan "2025 Yılı Muvazzaf Astsubay Temini" başvurularının 16 Kasım'da sona ereceğini bildirdi.

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerine en az 4 yıl süreli fakülte veya Yüksekokul mezunlarından 2025 Yılı Bando Sınıfı Muvazzaf Subay/Astsubay Adayı Temini başvurularının ise 11-23 Kasım tarihleri arasında yapılabileceğini ifade etti.

(Sürecek)