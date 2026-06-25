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Fırat Kalkanı’nda bir asker şehit oldu

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MSB, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olduğunu bildirdi.

(ANKARA) - MSB, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanan piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin'in Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran'da şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde rahatsızlanan kahraman silah arkadaşımız piyade astsubay kıdemli başçavuş Kenan Şahin, helikopter ile havadan sıhhi tahliyesinin yapıldığı Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur" denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de taziye mesajı yayımladı. Güler, "Kahraman silah arkadaşımız, rahatsızlanması nedeniyle hastaneye kaldırılmış; yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Haziran 2026 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

Kaynak: ANKA
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