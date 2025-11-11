MSB: Askeri kargo uçağımız Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü (9)

İLETİŞİM BAŞKANI DURAN: CUMHURBAŞKANIMIZ İLK ANDAN İTİBAREN ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETMEKTEDİR

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, " Gürcistan'da bir askeri kargo uçağımızın düşmesi neticesinde Mehmetçiklerimizin şehit olması, milletimizi derin bir üzüntüye sevk etmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları ile ilgili anlık bilgi almakta, çalışmaları yakından takip etmektedir. Cumhurbaşkanımız gerek Gürcistan gerek Azerbaycan'daki muhataplarıyla da görüşmeler gerçekleştirmektedir. Arama kurtarma ekipleri, uçağımızın enkazına ulaşmış ve gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ekipler, çalışmalarını büyük bir hassasiyetle sürdürmektedir. Uçağımızın düşüş nedeni ile ilgili incelemeler titizlikle yürütülecektir. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına sabrı cemil diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.