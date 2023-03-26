Mozart'ın 'Saraydan Kız Kaçırma' operası Kadıköy'de sahnelendi

İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), "Saraydan Kız Kaçırma" operasını Kadıköy Süreyya Opera Sahnesi'nde izleyiciyle buluşturdu.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, Wolfgang Amadeus Mozart'ın bestesi, klasik haline sadık kalınarak, farklı bir reji anlayışıyla sahnelendi.

Sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği eser, Caner Akın tarafından klasik haline sadık kalınarak sahneye kondu.

Eserde, Ufuk Toker "Belmonte", Umut Tingür "Osmin", Evren Işık Yasemin "Konstanze", Ayşenur Ayyıldız Haksoy "Blonde", Serkan Bodur "Pedrillo" ve Alper Saldıran "Selim Paşa" rolünü canlandırdı.

Zdravko Lazarov'un İDOB orkestrasını yönettiği etkinlikte koro şefliğini Paolo Villa üstlendi. Eserin dekor ve kostüm tasarımını Olcay Engin Kaymaz, ışık tasarımını Taner Aydın, koreografisini ise Tan Sağtürk yaptı.

Türklerin kin tutmak yerine merhamete önem vermesinin vurgulandığı eserde ayrıca 1918'de yaşanan İspanyol Gribi salgını da konu ediliyor.