Mozambik'te büyücülükte kullanılması amacıyla albinos bir adamın cesedi çalındı

BBC'nin haberine göre, ülkenin batısındaki Tete vilayetinde, mezarı betonla sağlamlaştırılmış bir albinos adamın cesedi çalındı. Bölge polisi, şüphelilerin halen arandığını, uzuvları çalınan cesedin, 50 yaşlarında ölen birine ait olduğunu açıkladı.

HIRSIZLIK OLAYLARINA KARŞI ÖNLEM ALDILAR

KAÇIRIP UZUVLARINI KESİYORLAR

Vücutlarındaki bir pigmentin eksikliği nedeniyle "beyaz" olarak dünyaya gelen albinoslar Tanzanya, Zambiya, Burundi ve Malavi gibi Afrika ülkelerinde şans getirdiğine inanılarak kaçırılıyor ve bazı uzuvları kesiliyor.