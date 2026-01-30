Aydın'da acil servise motosikletle giren sürücü serbest bırakıldı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, acil servise motosikletiyle giren sürücü adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nazilli Devlet Hastanesi acil servisine motosikletiyle giren ve bir süre acil servis içinde motosikletini süren kişinin yakalanması için çalışma yürüten polis, şüphelinin A.B. olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan A.B. adliyeye sevk edildi.

A.B. adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Nazilli Devlet Hastanesinin acil servisine dün bir kişi motosikletiyle girmiş, bir süre motosikletini sürdükten sonra uzaklaşmış, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilmişti.