Motosikletli Kurye Kazada Hayatını Kaybetti

Motosikletli Kurye Kazada Hayatını Kaybetti
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Konya'da ilk iş gününde kaza geçiren motosikletli kurye Muhammet Yasin Su (22), hastanede yaşamını yitirdi. Cenazesi bugün toprağa verildi. Kurye olarak çalıştığı öğrenilen Su, Selçuk Üniversitesi Mimarlık öğrencisiydi. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

KONYA'da ilk iş gününde kazada hayatını kaybeden motosikletli kurye Muhammet Yasin Su'nun (22) cenazesi toprağa verildi. Selçuk Üniversitesi Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkarmak için çalıştığı öğrenildi.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Türkler Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Topak'ın (22) girdiği kavşakta kontrolünü yitirdiği 34 RH 5474 plakalı otomobil, park halindeki 34 DMN 976 plakalı otomobile, ardından da savrulup karşı şeride geçerek kurye Muhammet Yasin Su'nun kullandığı 34 DSS 776 plakalı motosiklete çarptı. Motosikletinden fırlayan Su, yol kenarındaki ağaca çarpıp yere düştü. Bir sitenin güvenlik kamerasına yansıyan kazada, sürücüler Su ve Topak yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Beyhekim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Muhammet Yasin Su, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kurye Muhammet Yasin Su'nun, 4 kardeş olduğu, kardeşlerinden biri ile babasının daha önce farklı zamanlarda yaşamını yitirdiği belirtildi. Aynı zamanda Selçuk Üniversitesi'nde Mimarlık Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi olan Su'nun, üniversite harçlığını çıkartmak için kuryelik yaptığını, bir süre ara verdikten sonra dün yeniden başladığı öğrenildi. Muhammet Yasin Su'nun cenazesi bugün Tekke Mezarlığı'nda son yolcuğuna uğurlandı. Cenazeye ailesi, yakınları ve meslektaşları katıldı.

GÖZALTINA ALINDI

Otomobil sürücüsü Yusuf Topak, tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. Topak'ın, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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