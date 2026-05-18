Tünelde otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü toprağa verildi

Bursa'da tünelde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybetti. Cenaze törenine ailesi ve motosiklet tutkunları katıldı.

BURSA'da tünelde otomobille çarpıştığı kazada hayatını kaybeden motosikletin sürücüsü Ali Bilensir (41), ailesinin yanı sıra motosiklet tutkunlarının katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 10.00 sıralarında Orhaneli yolu Doğancı Tüneli'nde meydana geldi. Orhaneli yönüne giden Ali Bilensir yönetimindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Bilal Ç. idaresindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasında oturan oğlu C.B. yola savrulurken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ali Bilensir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan oğlu C.B. ile otomobil sürücüsü Bilal Ç., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

MOTOSİKLET FESTİVALİNE GİDİYORLARMIŞ

Ali Bilensir'in bir motosiklet grubunun başkanı olduğu, oğlu C.B. ile birlikte Orhaneli ilçesinde düzenlenen motosiklet tutkunları ve ailelerinin katılacağı etkinliğine gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazanın haber alınmasının ardından Orhaneli'deki etkinliğin iptal edildiği öğrenildi. Bilensir'in cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından Ali Bilensir'in cenazesi, bugün yakınları tarafından alınarak Yıldırım ilçesi Emirsultan Camisi'ne getirildi. Burada ikindi namazından sonra cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine Bilensir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra çok sayıda motosiklet tutkununun da katıldığı görüldü. Cenaze namazının ardından Ali Bilensir'in cenazesi, Emirsultan Mezarlığı'na defnedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

