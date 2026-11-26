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Gazze'deki insani drama dikkati çekmek için motosikletleriyle İstanbul'dan Filistin'e gitmek üzere yola çıkan aktivistlerden Yıldırım Mamuk, "Biz, buraya bir ruh aşılamak istedik. Elimizden geleni yaptık. Ne canımızı ne kendimizi ne de başkasını dara sokacak bir harekete girdik. Kapıya (Kral Hüseyin Köprüsü sınır kapısı) dayandık, baktık ki bundan sonrasına bize müsaade yok biz de dönüşe geçtik." dedi.

İstanbul'daki motosiklet grupları İsrail'in Gazze'deki saldırılarına çeşitli eylemlerle tepkilerini gösteriyor. Bu kapsamda 15 Kasım'da Beylikdüzü'nden Pendik'e uzanan güzergahta kortej halinde "Gazze İçin Dayanışma Sürüşü" isimli etkinlik yapıldı.

Etkinlikte, Bireysel Motorcular Derneği Kurucu Başkanı ve aktivist Muhammed Kopan ile motokurye Yıldırım Mamuk, motosikletleriyle Gazze'deki insani drama dikkati çekmek amacıyla İstanbul'dan Filistin'e doğru yola çıktı.

Sakarya, Bolu, Niğde ve Adana üzerinden Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçip Suriye'nin İdlib şehrine ulaşan grup, Şam'da konakladıktan sonra Ürdün'e vardı.

Kudüs'e geçmek için Kral Hüseyin Köprüsü sınırına gelen aktivistler, burada yetkililer tarafından durduruldu. Geçişlerine izin verilmeyen aktivistler, Türkiye'ye dönmek durumunda kaldı.

"Biz İsrail'e değil, Filistin'e gidiyoruz"

Kopan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yolculuğa çıkarken amaçlarının Filistin'de yaşananlara dikkati çekmek ve bölgedeki insanlara desteklerini göstermek olduğunu söyledi.

Sınırdaki bazı yetkililerin kendilerine "Neden İsrail'e gidiyorsunuz?" diye sorduğunu aktaran Kopan, "Biz İsrail'e değil, Filistin'e gidiyoruz." yanıtını verdiklerini anlattı.

Kopan, "Amacımız, Filistin ve Gazze'de yaşanan zulüm ile insanlık dramını dünyaya duyurmak ve Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermekti." ifadelerini kullandı.

"Biz, buraya bir ruh aşılamak istedik"

Aktivist Yıldırım Mamuk ise herkesin elinden geleni yapması halinde Filistin meselesinin gündemde tutulabileceğini, bu kapsamda sosyal medya aracılığıyla ???????Filistin'e destek mesajlarının yaygınlaştırılabileceğini ifade etti.

Motokuryeler olarak Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmamak, konuyu medya ve sosyal mecralarda gündemde tutmak amacıyla bir yola çıktıklarını belirten Mamuk, bu hareketle destek vermenin yanı sıra yaşanan zulme karşı duyarlılığı ve dayanışma ruhunu uyandırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Mamuk, amaçlarının aslında bir ruhu uyandırmak olduğuna dikkati çekerek, "Biz, buraya bir ruh aşılamak istedik. Elhamdülillah elimizden geleni yaptık. Ne canımızı ne kendimizi ne de başkasını dara sokacak bir harekete girdik. Kapıya dayandık, baktık ki bundan sonrasına bize müsaade yok, biz de dönüşe geçtik." diye konuştu.

Etkinliğe çok sayıda motosikletli katılmıştı

"Gazze İçin Dayanışma Sürüşü" kapsamında, 15 Kasım sabahı, Beylikdüzü TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nin önünde çok sayıda motosikletli bir araya gelmişti.

Türk ve Filistin bayraklarıyla donatılan motosikletleriyle alanda toplanan katılımcılar, okunan duaların ardından kortej oluşturarak Pendik'e doğru hareket etmişti.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçerek Anadolu Yakası'na ulaşan motosikletliler, sürüş boyunca korna çalarak Filistin'e destek mesajı vermişti.

Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde sona eren etkinlikte motosiklet kulüplerinin temsilcileri de Gazze halkıyla dayanışma sergilemişti.

Kaynak: AA