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Motosikletiyle ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada

Motosikletiyle ters yönde ilerleyip trafiği tehlikeye attığı anlar kamerada
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YALOVA’da bir sürücünün kara yolunda motosikletiyle ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

YALOVA'da bir sürücünün kara yolunda motosikletiyle ters yönde ilerlediği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, Yalova-İzmit kara yolu Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen motosiklet sürücüsü, Adliye Kavşağı'na kadar ters yönde ilerledi. Trafikte tehlike yaratan sürücü, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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