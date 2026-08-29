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İnegöl'de Kazada Ölen Talha Taner Kırca Toprağa Verildi

İnegöl'de Kazada Ölen Talha Taner Kırca Toprağa Verildi
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TOPRAĞA VERİLDİBursa'nın İnegöl ilçesinde kazada hayatını kaybeden Talha Taner Kırca, ikindi namazının ardından İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mahmudiye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kazada hayatını kaybeden Talha Taner Kırca, ikindi namazının ardından İshakpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Mahmudiye Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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