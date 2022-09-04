Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti Güncel Haberler ANTALYA'da kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Ali Efe Uçak (17) hayatını kaybetti. ANTALYA'da kaldırıma çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Ali Efe Uçak (17) hayatını kaybetti. Kaza, saat 03.30 sıralarında Kepez ilçesi Şehit Üsteğmen Gökhan Korkut Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde ilerleyen Ali Efe Uçak, motosikletinin kontrolünü kaybedince yol kenarındaki kaldırıma çarptı. Devrilen motosiklet yaklaşık 150 metre sürüklenirken, kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptıkları incelemede Ali Efe Uçak'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Ali Efe Uçak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaza sırasında Ali Efe Uçak'ın kask takıp takmadığı öğrenilemedi. Ali Efe Uçak'ın bugün ikindi vakti Andızlı Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Güncel Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Adem Akalan Ali Efe Kepez Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Motosikletiyle kaldırıma çarpan Ali hayatını kaybetti - Haberler

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.