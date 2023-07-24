Motosikletin çarptığı yaya hayatını kaybetti

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde motosikletin çarptığı yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam Cumhuriyet Caddesi Bengiler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, O.A.B. yönetimindeki 60 NK 844 plakalı motosiklet caddede seyir halindeyken yaya olarak caddeden karşıya geçmeye çalışan Reşat Karataş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Karataş ağır yaralandı. 112 sağlık ekipleri tarafından Niksar Devlet Hastanesine kaldırılan Karataş, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Tokat GOP Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Yaşlı adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.