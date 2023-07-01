Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi. İ.I. sevk ve idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen E.A. adlı bayana çarptı. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yaşanan talihsiz kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anları bir işyerinin güvenlik kamerasınca anbean görüntülendi.

Kaza, akşamüstü saat 18.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi üzerinde Işık Apartmanı önünde meydana geldi. İddiaya göre; hızlı seyreden İ.I. sevk ve idaresindeki motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen E.A. adlı bayana çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan kadın için olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine hızlı intikal sağlık ekipleri, yaralı kadını ambulansla Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk etti. Polis ekipleri ise yolda trafik güvenliğini sağladıktan sonra kazaya ilişkin incelemelerde bulundu.

Yaralamalı trafik kazasına ilişkin adli soruşturma başlatıldı.

Diğer taraftan, yaralanan bayanın sağlık durumunun iyi olduğu da öğrenildi.