Haberler

Tekirdağ'da motosikletiyle polise çarpan sürücü gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı ve gözaltına alındı. Sürücüye kaçış sırasında bir dizi ceza uygulandı.

İlçe merkezinde denetim yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan M.K. (19) yönetimindeki motosiklet, kaçış sırasında bir trafik polisine çarptı.

Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücü gözaltına alındı.

Hafif yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

M.K'ye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak" ve "kask takmamak" suçundan 495 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Aldoğan
İzzet Ulvi Yönter'in istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama

İzzet Ulvi Yönter'in sürpriz istifası sonrası Bahçeli'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Daha 17 yaşında: 'Baba' yalanı Suriyeli genci kurtaramadı

Daha 17 yaşında: "Baba" yalanı Suriyeli genci kurtaramadı
Aleyna Kalaycıoğlu'nun 9 ay önceki sözleri gündem oldu! Resmen olacakları anlatmış

Olacakları resmen 9 ay önce anlatmış
Dikkatli izleyenler hemen fark etti: Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu

Yaptığı şova Kur'an-ı Kerim'i alet eden fenomen rezil oldu
İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı

İran bu kez tam isabet vurdu! Uçaklar imha edildi, askerler yaralandı
Ali Yerlikaya imaj değiştirdi! İşte son hali

Bu halini unutun! İşte Ali Yerlikaya'nın yeni imajı
Cengiz Kurtoğlu apar topar hastaneye kaldırıldı

Cengiz Kurtoğlu kanlar içinde kaldı! Hemen hastaneye kaldırıldı