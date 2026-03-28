Tekirdağ'da motosikletiyle polise çarpan sürücü gözaltına alındı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü, trafik polisine çarptı ve gözaltına alındı. Sürücüye kaçış sırasında bir dizi ceza uygulandı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçarken trafik polisine çarpan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.
İlçe merkezinde denetim yapan ekiplerin "dur" ihtarına uymayan M.K. (19) yönetimindeki motosiklet, kaçış sırasında bir trafik polisine çarptı.
Yaşanan kovalamacanın ardından yakalanan sürücü gözaltına alındı.
Hafif yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.
M.K'ye "dur ihtarına uymamak", "ehliyetsiz araç kullanmak", "plakasız araç kullanmak" ve "kask takmamak" suçundan 495 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Öte yandan olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.