Tokat'ta Motosiklet Sürücüleri Yüzüstü Yarıştı
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki sürücünün motosikletlerinin üzerine yüzüstü yatarak yarıştığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. D-100 kara yolu üzerinde gerçekleşen olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi.
D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında iki motosiklet sürücüsü yarışmaya başladı. Motosikletlerini üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.
