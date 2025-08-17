Tokat'ta Motosiklet Sürücüleri Yüzüstü Yarıştı

Güncelleme:
Tokat'ın Erbaa ilçesinde iki sürücünün motosikletlerinin üzerine yüzüstü yatarak yarıştığı anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı. D-100 kara yolu üzerinde gerçekleşen olay, saat 14.00 sıralarında meydana geldi.

D-100 kara yolu Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda saat 14.00 sıralarında iki motosiklet sürücüsü yarışmaya başladı. Motosikletlerini üzerlerine yüzüstü yatarak kullanılan sürücüler, bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
