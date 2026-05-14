Maltepe'de alacak cinayetinde bir şüpheliye 18 yıla kadar hapis diğerine müebbet talebi

MALTEPE'de motosiklet kiralama işi yapılan iş yerinde alacak meselesi nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, Onur Şeker'in (32) başından vurularak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerden Hüseyin Yavuz Yıldız hakkında 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik indirimi uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, Kerem Göz hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası talep edildi. Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Olay, 5 Nisan saat 16.45 sıralarında Bağlarbaşı Mahallesi Sülün Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, motosiklet kiralama işi yapan Hüseyin Y.Y., Onur Şeker'e motosiklet kiraladı. Kiralama ücretinin ödenmemesi nedeniyle taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Onur Şeker'in, Hüseyin Y.Y. ile yanında bulunan Kerem G.'yi bıçakla yaraladığı öne sürüldü. Yaralanan Hüseyin Y.Y.'nin iş yerinde bulunan tabancayla ateş açarak Onur Şeker'i başından vurduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Onur Şeker'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Hüseyin Y.Y. ile Kerem G. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Onur Şeker'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

İDDİANAME HAZIRLANDI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, hayatını kaybeden Onur Şeker ile şüpheli Hüseyin Yavuz Yıldız arasında motosiklet kiralama nedeniyle alacak-verecek meselesi bulunduğu, olay günü Şeker'in şüphelinin iş yerine geldiği belirtildi. İddianameye göre, iş yerinde bulunan diğer şüpheli Kerem Göz ile Onur Şeker arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Şeker'in elindeki bıçakla Kerem Göz'e saldırdığı, araya giren Hüseyin Yavuz Yıldız'ın da bu sırada yaralandığı kaydedildi. Olayın devamında Yıldız'ın iş yerinde bulunan ruhsatsız tabancayı alarak ateş ettiği, Onur Şeker'in vücuduna isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Adli Tıp raporunda, Şeker'in ateşli silah mermi çekirdeği yaralanması sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi. Olay yerinde yapılan incelemede tabanca ile boş kovanların bulunduğu belirtilirken, taraflar arasında daha öncesine dayanan mesajlaşmaların da dosyada yer aldığı ve olayın alacak meselesinden kaynaklandığının değerlendirildiği aktarıldı. Şüpheli Hüseyin Yavuz Yıldız ifadesinde, maktulün kendilerine bıçakla saldırdığını ve kendisini savunmak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü. Diğer şüpheli Kerem Göz ise saldırıya uğradığını ve olaya müdahale etmeye çalıştığını söyledi.

ÖLDÜRENE 'HAKSIZ TAHRİK' İNDİRİMİ

Savcılık, dosya kapsamı, tanık beyanları, olay yeri inceleme ve bilirkişi raporlarını dikkate alarak şüpheli Kerem Göz'ün, Yıldız'ı 'kasten öldürmeye azmettirdiğini' değerlendirdi. İddianamede, meşru müdafaa şartlarının oluşup oluşmadığına ilişkin değerlendirmenin mahkemeye ait olduğu belirtilirken, Şeker'in saldırısının şüpheliler lehine 'haksız tahrik' oluşturduğu kaydedildi. Hüseyin Yavuz Yıldız hakkında 'kasten öldürme' suçundan haksız tahrik hükümleri uygulanarak 12 yıldan 18 yıla kadar, '6136 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istendi. Kerem Göz hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçundan müebbet hapis talep edildi. Hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı