Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar trafik kazasında hayatını kaybetti

Şişli'de motosikletin çarptığı Yeşilçam oyuncusu Engin Çağlar olarak bilinen Ali Çağlan Övet (85), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Abide-i Hürriyet Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Övet'e, B.O'nun (21) kullandığı 34 HSP 349 plakalı motosiklet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Övet yere düşerken, savrulan motosiklet de U.D yönetimindeki 34 TAZ 10 plakalı ticari taksiye vurdu.

Kazada baş ve ayak kısmından yaralanan Övet, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü B.O ise olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Övet, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Motosiklet sürücüsü B.O da polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolun karşısına geçmeye çalışan Övet'e, caddede ilerleyen motosikletin çarpması ve Övet'in yere düşmesi yer aldı.