Sivas'ta Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 19 Yaşındaki Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Sivas'ta motosikletiyle kamyona arkadan çarpan 19 yaşındaki Baturalp Akyüz, kazada hayatını kaybetti. Cenazesi, Ayyıldız Camii'nde kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili kamyon sürücüsünün ifadesi alındı.
SİVAS'ta, kullandığı motosikletin kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Baturalp Akyüz (19), son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı'nda meydana geldi. Baturalp Akyüz yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, M.K. (61) idaresindeki 58 AED 924 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Akyüz, yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Baturalp Akyüz'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Akyüz için Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Akyüz'ün cenazesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.