Haberler

Sivas'ta Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 19 Yaşındaki Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı

Sivas'ta Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden 19 Yaşındaki Genç Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas'ta motosikletiyle kamyona arkadan çarpan 19 yaşındaki Baturalp Akyüz, kazada hayatını kaybetti. Cenazesi, Ayyıldız Camii'nde kılınan namazın ardından Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kazayla ilgili kamyon sürücüsünün ifadesi alındı.

SİVAS'ta, kullandığı motosikletin kamyona arkadan çarptığı kazada hayatını kaybeden Baturalp Akyüz (19), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Sivas-Ankara kara yolu Karşıyaka Kavşağı'nda meydana geldi. Baturalp Akyüz yönetimindeki 58 AHC 118 plakalı motosiklet, M.K. (61) idaresindeki 58 AED 924 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Akyüz, yaşamını yitirdi. Kamyon şoförü M.K. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morgunda otopsi işlemleri tamamlanan Baturalp Akyüz'ün cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Akyüz için Ayyıldız Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Akyüz'ün cenazesi Yukarı Tekke Sıra Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cem Küçük soruşturmasında aranan İsmail Çanak teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım

Cem Küçük'ü yakacak isim teslim oldu: Bildiklerimi anlatacağım
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek ve Abdullah Kavukcu'nun o halini gören taraftarlar delirdi

Bu halleri taraftarları delirtti!

Netanyahu, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarına devam etti

Türkiye'ye yönelik bir küstah çıkış daha
Galatasaray'a 39 milyon euroluk çılgın teklif! Yönetim düşünmeden reddetti

Galatasaray'a transfer piyasasını altüst edecek teklif

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor

Dünya Türk dizilerini izliyor, Türkiye’yi merak ediyor
N'Golo Kante yine taraftarı mest etti

N'Golo Kante yine taraftarı mest etti
Melih Gökçek'ten 'Almanya'da milyonluk serveti var' iddialarına yanıt

Gökçek'ten "Almanya'da milyonluk serveti var" iddialarına yanıt
CIA Başkanı Moskova’ya bunun için gitmiş! Rusya’ya “Vakit geldi” mesajı

CIA Başkanı'nın sır ziyaretinin perde arkası: Artık vakit geldi