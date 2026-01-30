Haberler

Devrilen motosikletin sürücüsü bariyere ve ağaca çarpıp öldü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde motosikletin devrilmesi sonucu Irak uyruklu 18 yaşındaki Tahir Al Cafer hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Irak uyruklu Tahir Al Cafer (18), beton bariyere ve ağaca çarparak hayatını kaybetti. Olay anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Orhan Kemal Caddesi Hüseyin Güllü Ceylan İlkokulu önünde meydana geldi. Tahir Al Cafer yönetimindeki 06 KA 2921 plakalı motosiklet, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi. Sürüklenen sürücü Tahir Al Cafer, refüjdeki beton bariyere ve ağaca çarptı. Kaza, caddedeki güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
