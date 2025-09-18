Haberler

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Toprağa Verildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde motosiklet kazasında yaşamını yitiren 27 yaşındaki polis memuru Talha Uluadaoğlu, memleketi Karabük'te düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, dün geçirdiği motosiklet kazasında yaşamını yitiren polis memuru Talha Uluadaoğlu (27) memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Kaza, dün Bolu'nun Mengen ilçesinde meydana geldi. Polis memur Talha Uluadaoğlu'nun kullandığı motosiklet kontrolde çıkarak devrildi ve yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada Talha Uluadaoğlu yaşamını yitirdi. İnceleme sonrası morga kaldırılan polis memuru Talha Uluadaoğlu'nun cenazesi memleketi Karabük'e getirildi. Uluadaoğlu'nun cenazesi, Karabük merkeze bağlı Yenişehir Mahallesi Çamlık Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Karabük Köyü Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Burak Özçivit'in mal varlıklarını satışı boşanma iddialarını alevlendirdi

Boşanma hazırlığı mı? Yangından mal kaçırır gibi satış
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türbanlı hakimi reddeden avukat davasında tanıklar dinlendi

"Laikliğe aykırı" dedi, türbanlı hakimi reddetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.